أسباب الشعور بالدوخة بعد شرب الشاي.. استشاري يوضح

الشاي من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، خاصة في فترة الصباح أو فترات العمل، ولكن البعض يشعر بدوخة بعد شربه، ما يجعل حالة من القلق تسيطر عليهم ويبحثون عن حل له، ونستعرض في هذا التقرير أسباب ذلك.

وقال الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدوخة من الأعراض الأكثر شيوعاً في العالم مع محبي الشاي خاصة كبار السن، ومرضى الأنيميا، وقليلي شرب الماء، إذ أن الشعورالدوخة بعد شرب الشاي قد يكون بسبب زيادة الكافيين في الجسم.

أسباب الشعور بالدوخة

وتابع «بدران» أن الكافيين قد يسبب قلة تدفق الدم المخ، وعدم التوازن، خاصة في الأجواء الحارة أو الحمى، أو عند ممارسة النشاط في جو حار أو عدم شرب ما يكفي من السوائل، مشيرًا إلى أنه من ضمن أسباب الشعور بالدوخة هو التانين الموجود في الشاي يرتبط بالحديد الموجود في الطعام، ما يقلل الكمية التي يمكن للشخص امتصاصها في الجهاز الهضمي، ما يسبب انخفاض مستويات الحديد والأنيميا.

الحد من تناول الشاي

وتتدخل المركبات الفينولية في الشاي مع امتصاص الحديد عن طريق تكوين مركبات معقدة مع الحديد في تجويف المعدة والأمعاء، مما يجعل الحديد أقل قابلية للامتصاص، لذلك يجب على الأشخاص التقليل شرب الشاي، خاصة بعد الوجبات، وأيضا عند الإصابة بالحمى، ويفضل تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي مع الوجبات مثل الليمون والفلفل الملون والبقدونس، لتجنب الشعر بالدوخة.