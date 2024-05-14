50 مليون جنيه زيادة في ميزانية «صحة مطروح» بالعام المالي الجديد

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب الميزانية العامة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح، والمقررة خلال العام المالي الجديد 2024- 2025.

139 مليون جنيه لدعم قطاع الصحة في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة، اليوم، إن وزارة المالية أقرت 139 مليون جنيه لدعم الخدمات الصحية بمديرية الصحة بمطروح، موضحا أنه عرض احتياجات مستشفيات مطروح وإدارات المديرية لشراء السلع ودعم الخدمات الطبية واللوجستية، وضرورة زيادة القيمة المقررة، بما يتلائم وتلك المتطلبات الضرورية.

50 مليون جنيه زيادة في الاعتمادات للعام القادم

كما عرض وكيل وزارة الصحة، خطة التنمية بالقطاع الصحي بالمحافظة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة العمل ودعم الخدمة اللازمة للمواطنين بمختلف المراكز، وجرى الاستماع من لجنة الصحة للعرض التوضيحي للموقف المالي للمديرية، والتي أوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للعام القادم بقيمة 50 مليون جنيه زيادة عما أقرته وزارة المالية، ليصبح الإجمالي 189 مليون جنيه.

تلبية احتياجات المواطنين

فيما أكدت سماح مجاهد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بصحة مطروح، أن تعزيز البنود المالية للموازنة المالية الجديدة سيكون له دور كبير في زيادة رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتلبية احتياجاتهم في رعاية صحية ملائمة لمتطلباتهم.