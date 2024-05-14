«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الجراولة وعويشة

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية في منطقتي الجراولة وعويشة، شرق مدينة مرسى مطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن أعمال القافلة الطبية تأتى تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر إحتياجًا.

الحملات والمبادرات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن القافلة الطبية يجري تنفيذها يومي الأربعاء والخميس 15 و 16 مايو الجاري 2024، ضمن جهود وزارة الصحة والتي تعمل علي اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ونجوع ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح خاصة المناطق الصحراوية النائية، وتوفير جميع الأدوية اللازمة العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية دون أي مقابل الأولي بالرعاية، مؤكدًا العمل على خدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

تجهيز القافلة الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه جرى إعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة أهالينا في منطقة الجراولة ومنطقة وعويشة والقرى والتجمعات المحيطة بهما، تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم العديد من التخصصات منها، الأطفال والباطنة، والجراحة، والأسنان، وأمراض النساء والتوليد، والتثقيف الصحي عبر لفيف من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المتميزين.