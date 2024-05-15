«فهيم» ينضم لطاقم عمل فيلم قصر الباشا.. بطولة أحمد حاتم

تستمر الشركة المنتجة لفيلم قصر الباشا، بطولة الفنان أحمد حاتم، في إنهاء كل التعاقدات لبدء تصوير العمل، خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيدا لعرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

أحمد فهيم ينضم لفيلم قصر الباشا

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أنّ الفنان أحمد فهيم انضم مؤخرًا لأبطال العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الأيام المقبلة.

مشاركة أحمد حاتم في فيلم السرب

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد حاتم في فيلم السرب، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض بمصر، ويحقق نجاحا كبيرا، إذ يحصد إيرادات مرتفعة يوميا، منذ طرحه.

السرب فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

ويشارك في بطولة فيلم السرب، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، شريف منير، مصطفي فهمي، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، ديا، كريم فهمي، أسر ياسين، محمود عبد المغني، محمد فراج، إسلام جمال.