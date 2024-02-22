أحمد حاتم يعلن انفصاله عن زوجته: «أول مرة أعيش لوحدي»

أعلن الفنان أحمد حاتم، خبر انفصاله عن زوجته منذ فترة، مؤكدا أنه يوجد علاقة محترمة بينه وبين طليقته، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر محطة راديو «نجوم إف إم».

أحمد حاتم يعلن انفاصله عن زوجته

وقال أحمد حاتم: «أتمنى مكررش تجربة الطلاق مرة أخرى، أنا عايش بشكل مختلف، وأول مرة أعيش لوحدي، وكل سيستم حياتي اختلف، وأتمنى مفضلش عايش لوحدي كتير، صعبة أفضل كدا، وأتمنى لما أكرر تجربة الزواج مرة أخرى تكون مستمرة ومستقرة أكثر».

وأستطرد: «أنا كنت متزوج، وطلقت من فترة، وأول مرة أتكلم في الموضوع دا، وعندي طفل اسمه عزيز، وعلاقتنا محترمة وعلاقتنا بابننا قوية، ومتفقين قبل الانفصال اني العلاقة تفقضل تكون علاقة محترمة وابننا عنده سنة وأربع شهور، وهو أثر فيا جدًا وغير فيا حاجات كتير بسرعة جدا».