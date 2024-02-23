بعد طلاقه.. أحمد حاتم يتحدث عن علاقته بابنه «عزيز»

أعلن منذ قليل الفنان أحمد حاتم، طلاقه من زوجته، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج «أسرار النجوم»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على إذاعة نجوم إف إم.

أحمد حاتم يتحدث عن علاقته بنجله

وتحدث أحمد حاتم خلال الحلقة، عن علاقته بنجله بعد طلاقه من زوجته، إذ قال: «ابني اسمه عزيز، وعنده سنة و7 أشهر ومش عارف أقول إيه عن علاقتي به، غير إنه غيَّر أشياء كثيرة، وأصبحت أكثر استيعابا وهدوءا».

وواصل: «بقيت بدي من وقتي ومجهودي عشان أشوف ابني، لأنه عايش بعيد عني بمسافة كبيرة، ولكني حابب أشكر طليقتي طبعا على هذا الأمر».

فيلم حسن المصري

وفى سياق آخر، حقق الفنان أحمد حاتم، نجاحا كبيرا مؤخرا فى السينما، من خلال مشاركته في بطولة فيلم «حسن المصري»، والتى كانت تدور أحداثه حول يُعاني حسن من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة؛ فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما تكلف الأمر.