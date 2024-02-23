بعد إعلان انفصاله.. معلومات عن زوجة الفنان أحمد حاتم السابقة

في خبر فاجأ متابعيه، كشف الفنان أحمد حاتم، تفاصيل انفصاله عن زوجته والذي تم منذ فترة، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر محطة راديو «نجوم إف إم»، إذ أوضح الفنان إن الأمر جاء بالاتفاق بينهما مع استمرار الود.

وقال الفنان أحمد حاتم، إنه بات يعيش بشكل مختلف، ولا يفضل مُطلقًا تكرار تجربة الطلاق مرة أخرى، لكنه يتمنى الزواج مُجددًا: «أنا كنت متزوج، وطلقت من فترة، وأول مرة اتكلم في الموضوع دا، وعندي طفل اسمه عزيز، وعلاقتنا محترمة وعلاقتنا بابننا قوية».

من هي زوجة أحمد حاتم السابقة؟

ومع إعلان أحمد حاتم عن انفصاله، بدأ البحث مُجددًا عن زوجته، التي ارتبط بها منذ أكثر من 3 أعوام، ويرصد «الوطن» بعض المعلومات عنها.

تدعى جايدا الديب.

فتاة من خارج الوسط الفني.

احتفلا بزفافهما في أغسطس 2019، وسط مجموعة من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

لفتت الأنظار ببساطتها، إذ ارتدت فستان أبيض بسيط للغاية، مع الشعر المنسدل ومكياج بسيط للغاية.

والدة طفله الوحيد «عزيز».

تغزل بها «حاتم» مرارًا وتكرارًا، قبل الإعلان عن انفصالهما.

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لا يزال الفنان أحمد حاتم، يتابعها عبر «إنستجرام».