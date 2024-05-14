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جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية في قرية الحصة بطوخ ضمن «حياة كريمة»

كتب:

حسن صالح
04:19 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
قافلة جامعة بنها

قافلة جامعة بنها

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، قافلة بيطرية في قرية الحصة التابعة لمركز طوخ، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وأسفرت القافلة البيطرية عن الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 97 حالة ماشية، و40 حالة أغنام، و37 حالة سونار، و2725 حالة دواجن.

قافلة بيطرية لفحص المواشي

ووفق بيان لمديرية الصحة بالقليوبية، فقد شارك في القافلة عدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطري التعليمي بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام  الجراحة والتخدير والأشعة وطب الحيوان والتوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي وأمراض الطيور والأرانب والصحة والرعاية البيطرية.

وأشار البيان إلى أن القافلة جاءت برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري.

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