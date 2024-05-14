محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة: تنمية حقيقية للمواطن

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمتابعة المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

الوحدة الصحية بالأحراز

بدأت الجولة بتفقد الوحدة الصحية بالأحراز، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتسليمها لمديرية الصحة، والتي بلغت تكلفتها 50 مليون جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقلزم والمكونة من 3 طوابق وتقع على مساحة 1500 متر ووصلت نسبة تنفيذها إلى 68 % وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين، مشددًا على ضرورة دفع الأعمال وتكثيف العمالة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال الوحدة الصحية بكفر الصهبي والتي بلغت نسبة تنفيذها 70% وبلغت تكلفتها 50 مليون جنيه ويتم إنشاؤها على مساحة 3000م2.

المركز الطبي لقرية بني تميم

وخلال جولته تفقد محافظ القليوبية أيضا أعمال إنشاء المركز الطبي لقرية بني تميم ليقدم الخدمات الصحية لأكثر من 10 قرى مجاورة ويقع على مساحه 1800 متر ومكون من أربع طوابق ويبلغ تكلفته 60 مليون جنيه.

كما تفقد الهجان خلال جولته الوحدة الصحية بقريتي منشأة الكرام وعرب جهينة، والتي بلغت نسبة تنفيذهما 75%، وأكد أن تطوير الوحدات الصحية هو أحد أهم أولوياتنا، وذلك إيمانًا منا بأهمية الصحة في حياة المواطنين.

وفي سياق متصل تفقد الهجان نقطة إطفاء طحوريا والتي تقع على مساحة 350 متر وتم الانتهاء منها بنسبة 60% ، حيث وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من الوحدة بالكامل خلال 15 يوم لتسليمها لمديرية أمن القليوبية لتشغيلها، مؤكدًا المحافظ أن تطوير نقاط الإطفاء هو أمر ضروري لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

كما تفقد خلال جولته أعمال إنشاء موقف سيارات قرية طحوريا والذي يخضع أيضاً لأعمال تطوير وتجهيزات شاملة تهدف إلى تحسين خدمة المواطنين،

وأكد المحافظ أهمية تحسين خدمات المواقف، وذلك لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة منشأة الكرام بزمام عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان لخدمة عدد من القرى وتم الانتهاء من أعمال إنشاء أحواض الترسيب ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة إلى 100%.

وأكد الهجان حرصه الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال، مشددًا على أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تسعى لإحداث تنمية حقيقية للمواطن.