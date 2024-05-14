تعرف على جهود ومشروعات مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية

أكد الدكتور محمد جمال، منسق عام لمؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، تنوع جهود مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، إذ توجد فعاليات ومبادرات كثيرة للغاية تخص أهالينا المستحقين، وجرى تكريم المتطوعين المتميزين في الربع الأول من عام 2024 لعام 2023، وكانت هذه الاحتفالية كبيرة للغاية.

توزيع كراتين الحماية الاجتماعية

وأضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنه تم تكريم أكثر من 700 متطوع في الفعالية سالفة الذكر، مشيرا إلى أن جرى توزيع كراتين الحماية الاجتماعية على أهالينا المستحقين والأولى بالرعاية في محافظة الإسماعيلية خلال شهر رمضان الماضي، طبقا لأليات وبيانات حصرها الأبطال المتطوعين على أرض الواقع.

قافلة السعادة في فايد

وتابع، أنه كان هناك حالات تمكين تحتاج إلى تمكين اقتصادي وأخرى تحتاج إلى التدخل الطبي، فضلا عن تقديم الكراسي المتحركة لأهالينا في محافظة الإسماعيلية، موضحا أنه كان هناك قافلة تُعرف بـ«سعادة»، وهي عبارة عن مائدة إفطار للقرية، فضلا عن توزيع الهدايا على الأطفال، وكان تم اختيار قرية أبو سلطان داخل مركز ومدينة فايد.