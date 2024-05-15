8 معلومات عن حمام الحمى بمكة.. محرم صيده ولا يطير فوق الكعبة

حمام الحمى، هو اسم الحمام الموجود في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي يحوم حول الحرم المكي والمدني في سكينة واطمئنان حيث يٌحرم صيده في البلد الحرام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن أعداد كثيفة من حمام الحمى تنتشر في شوارع العاصمة المقدسة ويحرص الحجاج والمعتمرون على التقاط الصور معها، ويشترون الحبوب من أجل نثرها على الأرصفة ليتناولها حمام الحمى.

معلومات عن حمام الحرم

أبرز المعلومات حول حمام الحمى نرصدها لكم كما يلي:

1- تختلف أوصاف حمام الحمى عن باقي أنواع الحمام الأخرى.

2- مميز بالرقبة الطويلة والعيون المرسومة والألوان المميزة التي تحيط برقبته.

3- يُطلق عليه حمام بيت الله الحرام والحمام المكي وحمام البيت.

4- ينال عناية خاصة من المكيين والمدنيين والزوار في أكله وشربه وهو موجود بشكل كثيف في جميع أحياء وشعاب مكة المكرمة.

5- مٌحرم صيده شرعاً في حمى مكة المكرمة.

6- تتزايد أعداده بشكل مطرد عاماً بعد عام حيث يضع أعشاشه على أرفف المنازل والأبراج.

7- اختلفت الروايات في أصله، ويعتبر الكثيرون أنه من نسل الحمامتين اللتين عششتا عند مدخل غار ثور أثناء هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى المدينة المنورة.

8- تطوف أسراب الحمام معظم الأوقات في محيط الحرم وحول مآذنه.

9- لا يطير حمام الحمى فوق الكعبة وإنما يطير حولها.