أخلاقيات الحاج والمعتمر ضمن فعاليات «المنبر الثابت» في 28 مسجدا بمطروح

شهدت مديرية أوقاف مطروح، تنفيذ فعاليات المنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف في 28 مسجدا، ضمن بروتوكول التعاون بين الأزهر والأوقاف، والذي شارك فيه عدد من الأئمة والوعاظ.

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن حديثهم تناول أخلاقيات الحاج والمعتمر انطلاق من قول الحق سبحانه وتعالى: «ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَـٰتࣱۚ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُوا۟ مِنۡ خَیۡرࣲ یَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَیۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ».

العبادات جاءت مجسدة لمنظومة الأخلاق

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن الحج ومثله جميع العبادات جاءت مجسدة لمنظومة الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن ، كما أنها مهمة وغاية الرسالات السماوية من لدن آدم وحتى بعث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي أكد إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ و في روايةٍ، صالحَ، الأخلاقِ وأولى العبادات بتجسيد منظومة الأخلاق في جميع مناسكها هي عبادة الحج لما فيها من المشقة والتعامل مع فئات مختلفة الطبائع واللغات والأشكال والسلوكيات، وذلك لمن أراد أن يرجع من حجه مأجورا غير مأزور بمغنم يربح فيه أجر وثواب الدنيا والآخرة مَن حَجَّ هذا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كما ولَدَتْهُ أُمُّهُ.

المنبر الثابت في المساجد الكبيرة

وأكد أن فعاليات المنبر الثابت تعقد الثلاثاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى والرئيسية في مطروح مشاركة بين أئمة هذه المساجد والوعاظ بالأزهر الشريف، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.