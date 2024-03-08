«أوقاف مطروح»: افتتاح مسجدين جديدين في الحمام بتكلفة 9.8 مليون جنيه

افتتح الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، مسجدين بمدينة الحمام، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

افتتاح مساجد في مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إنه تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب وتبلغ مساحته 230 مترا، وبني بالجهود الذاتية بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، ومسجد السيدة هند بنت إبراهيم آل جاثم بالقرية 27 بنجر السكر، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 1500 متر، وجرى بناؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 7 ملايين و500 ألف جنيه يتسع لألف مصلٍ وبه ساحة لصلاة العيد ومصلى للسيدات وحجرة للإمام ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

صلاة الجمعة ومنزلة الشهداء

وأدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، بمسجد هند بنت إبراهيم آل جاثم، بحضور الشيخ سليمان مطاوع مدير إدارة أوقاف الحمام وقيادات الإدارة، وتحدث عن مكانة الشهداء ومنزلتهم عند الله عزّ وجل، لافتاً النظر بأننا ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك فإنه شهر يربط حاضر أمتنا بماضيها، ففي سالف هذه الأمة ومهد نشأتها وولادتها من رحم أعظم حدث مر على الكون وهو نزول القرآن الكريم في شهر رمضان تحقق انتصار فئة قليلة مؤمنة على فئة كثيرة.