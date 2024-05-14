الكشف على 1000 مواطن مجانا في قافلة طبية بالبحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية الصفا والمروة بوادي النطرون، وتم الكشف خلالها على 1000 مواطناً مجاناً، من خلال 9 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، كما تم توفير معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

وتم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية.

وشهدت القافلة تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى و العزب والنجوع.