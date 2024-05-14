عضو بـ«الشيوخ»: مصر قادرة على الوصول إلى 50 مليون سائح سنويا

قال النائب عمرو القماطي، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمام كبير بتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وزيادة عدد السائحين بتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي.

زيادة عدد السياح

وأشار في تصريح صحفي، إلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عددٍ السياح الوافدين إلى مصر، قائلا: «مصر لديها إمكانات واعدة في هذا المجال وتزخُر بمقاصد سياحية مُتعددة».

وأضاف أن هناك اهتمام حكومي حقيقي بمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بدفع قطاع السياحة والطيران، لبلوغ الأرقام المُستهدفة التي تستحقُها الدولة المصرية بتوجيهات السيسي، والعمل على تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 50 مليون سائح سنويا لمصر، والعمل على تطوير المرافق السياحية المختلفة، وأعداد الغرف الفندقية، والحوافز والتيسيرات المطلوبة.

جلب العملة الأجنبية

وتابع: «مصر قادرة على مضاعفة أعداد السياح الوافدين اليها، وزيادة جلب العملة الاجنبية، وإتاحة مزيد من فرص العمل في قطاع السياحة، ما ستحققه الدولة في أقرب وقت برؤية وتوجيهات السيسي في الجمهورية الجديدة».