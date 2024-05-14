كاتب صحفي: نتوقع قرارات مهمة في القمة العربية بشأن القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد إنه من المتوقع أن يكون هناك مواقف قوية من القمة العربية الحالية في البحرين، والدعم الإنساني سيكون حاضرا بقوة، وكذلك الدعم السياسي للشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

رفض تهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف «السعيد»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، «أتصور أن يكون هناك قرار مهم بشأن رفض تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، والانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس».

حقوق الشعب الفلسطيني

وتابع: «هذه المواقف مهمة ويجب أن تتواصل ويجب أن يكون هناك حاضنة عربية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني للبقاء على أرضه ومواجهة المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن يكون هناك تحرك قانوني، وأعتقد أن هذا سيكون ضمن المشاورات العربية في قمة البحرين».