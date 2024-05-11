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«التنمية الثقافية» ينظم حفل إعلان الفائزين في مسابقة الصوت الذهبي الثلاثاء

كتب:

إلهام الكردوسي
10:56 م | السبت 11 مايو 2024
الدكتور وليد قانوش

الدكتور وليد قانوش

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفل إعلان الفائزين في مسابقة الصوت الذهبي، التي تضم نخبة من المواهب الغنائية الشابة من جميع أنحاء الجمهورية، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يوم الثلاثاء 14 مايو الساعة 8 مساء.

ومسابقة الصوت الذهبي، أسسها الفنان الراحل محسن فاروق، صوليست الموسيقى العربية في دار الأوبرا، ومؤسس بيت الغناء العربي. 

شروط المسابقة

تتضمن شروط المسابقة: أن يكون المتسابق مصري الجنسية، وسن المتقدم من 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة، وأن يقدم المتسابق في المرحلة الأولى من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو مونولوج، بالإضافة لقصيدة أو دور.

وتعد المسابقة مشروع قومي يبرز الاستراتيجية الخاصة بتحقيق العدالة الثقافية، حيث أن مصر غنية بالمواهب الإبداعية التي تعد أحد وسائل الحفاظ على الهوية. 

يمنح للفائزين الثلاثة الأوائل جوائز مالية وشهادة تقدير وميدالية، ومن الجائزة الرابعة وحتى العاشرة شهادة تقدير وميدالية.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي