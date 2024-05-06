محمد الباز: إسرائيل متعنتة وتبحث عن حجج لاستكمال الحرب على غزة

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور إنَّ المفاوض المصري وهو يعمل خلال الفترة الماضية كان يتميز بأمرين مهمين جدًا، وهما صبر كبير وامتلاك رؤية شاملة لما يحدث على الأرض، إذ كانا هذين الأمرين يحركان المفوض المصري وهو يتناقش مع الأطراف المختلفة لتفادي وضع سيكون أكثر من مأساوي إن لم يتمّ الاتفاق.

مصر كانت تعمل من أجل تجنب الوصول إلى نقطة اجتياح رفح الفلسطينية

وأكّد «الباز» عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير على قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ مصر كانت تعمل من أجل تجنب الوصول إلى نقطة اجتياح رفح الفلسطينية عسكريًا، لأن هذا الاجتياح قد يؤدي إلى سقوط مئات الآلاف جراء هذا الاقتحام الذي كانت تلوح له إسرائيل وتستخدمه كورقة ضغط.

نتنياهو لم يستطع الإمساك بصورة النصر النهائية

ولفت إلى أنَّ الطرف الإسرائيلي متعنت ويبحث عن حجج ليكمل الحرب، لأن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستطع أن يُمسك بصورة النصر النهائية، نظرا لأنّه وعد الإسرائيليين بأنّه ستكون هناك صورة نصر يحطم قطاع غزة، موضحًا أنَّ هذا النصر هو القضاء على حماس وتصفية القضية الفلسطينية وإخلاء القطاع، مشددًا على أنَّ هذه الصورة كان نتنياهو يبحث عن أي حجة طوال الوقت لرسمها.