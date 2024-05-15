بسبب عيادة تخاطب مستشفى ديرب نجم.. فوز مصرية بجائزة «نساء من أفريقيا»

نجحت وحدة التخاطب بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية في الفوز بجائزة مسابقة مؤسسة «نساء من أفريقيا» ضمن فاعليات برنامج JAMII Femmes الذي تنظمه دولة جنوب أفريقيا، والخاص بتدريب وتكريم رائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الخدمية الناجحة.

وحدة التخاطب بمستشفى ديرب نجم

من جانبها قالت الدكتورة أسماء علام مؤسسة ورئيسة الوحدة عن الجائزة، إنها تقدمت لمشروع رائدت الأعمال الأفريقيات وحصلت على منحة في أحد الجامعات البريطانية وانتهت المنحة الدراسية وتقدمت بمشروع وحدة التخاطب التي أسستها وترأسها بمستشفى ديرب نجم المركزي، للفوز بجائزة المشروع وبالفعل فازت بجائزة مالية.

وأوضحت في تصريح لـ «الوطن» أنها أسست وحدة للتخاطب لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد على نفقتها الخاصة، وتعمل فيها بشكل تطوعي لمساعدة هؤلاء الأطفال لتحسين مهاراتهم حتى لا يكونوا عالة على المجتمع.

إعجاب اللجنة المنظمة للمبادرة

وأشارت علام، إلى أن مشروع وحدة التخاطب حاز على إعجاب اللجنة المنظمة للمبادرة، حيث عرضت المشروع وتأثيره، وقررت منحها مكافأة مالية تقديرًا لدور المشروع والذي يهدف لتوفير تدريب وتأهيل أبناء محدودي الدخل من ذوي الهمم، خاصة من لا يستطيعون الذهاب للعيادات الخاصة.

وأعربت «علام» عن أملها في تعميم تجربتها في جميع مستشفيات محافظة الشرقية، مؤكدة استعدادها للمساعدة في تعميم هذه التجربة في كافة المستشفيات الحكومية على أن تكون بأجر رمزي جدًا لذوي الهمم، مشيدة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم والدعم الكبير الذي يقدمه لهم، لافتة إلى أنها تتمنى المشاركة في احتفالية قادرون باختلاف وتعميم تجربتها في كافة مستشفيات الجمهورية، لتأهيل وتدريب ذوي الهمم.