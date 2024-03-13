أهالي قرى سوهاج بعد توصيل المياه لمنازلهم: شكرا للتحالف الوطني (صور)

فرحة كبيرة سيطرت على أهالي بعض القرى في محافظة سوهاج، إذ تمكنت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي، من انتشال المواطنين من الأمراض وشرب المياه الملوثة، وذلك بتركيب وصلات مياه نظيفة للمنازل.

وصلات مياه نظيفة في قرى سوهاج

وقال أسعد رفعت، ابن محافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن الفرحة برؤية المياه تخرج من صنابير المنزل كبيرة: «كأننا في حلم مستحيل يتحقق، المياه داخل البيوت من خلال صنبور المياه، وكمان نظيفة، يعني نشربها بأمان».

وأكد «رفعت»، أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى التحالف الوطني، وتحديدا جمعية الأورمان التي قامت بدور كبير: «شكرا لكل من ساهم وساعد في توصيل المياه، والتحالف الوطني ساعد إن يوصل مياه نظيفة ونقيه للبيوت».

وأضاف «رفعت»، أنه كان يعتمد علي الأساليب التقليدية للحصول على المياه، وهي «طلمبة المياه»، مضيفا: «كانت مياه ملوثة، وللأسف كنا مضطرين نشربها وإلا مفيش حل غيرها أو نموت من العطش، لكن النهاردة المياه في بيتي وبيت أخويا وأهلي وحبايبنا، بعد ما قدروا يوصلوا الميه من على بعد 200 أو 300 متر لكل البيوت، من خلال وصلة مياه شاملة كل البيوت في المنطقة».

توفير حياه صحية من خلال التحالف الوطني

وأشار رمضان عبد الله، أحد أبناء قرية الصمد في مركز سوهاج، إلى أن جمعية الأورمان والتحالف الوطني تمكنا من تقديم يد العون للمواطنين في القرية، بعد أن كنا نعتمد على شرب مياه غير نظيفة، من خلال الوسائل التقليدية: «الميه كانت مش نظيفة، وكانت سبب مشاكل كثيرة، لكن جمعية الأورمان قدرت إنها توفر ميه نظيفة».