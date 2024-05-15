منظومة القضاء الإلكتروني في نقاط.. مزايا تسهم في راحة المواطنين

افتتح رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم، يرافقه نواب رئيس مجلس الدولة، وعدد كبير من أعضاء المجلس، مقر مجلس الدولة الجديد بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار التحول لمنظومة القضاء الإلكتروني وتطوير دواوين محاكم المجالس المختلفة، والتحول الرقمي للدولة المصرية بمختلف القطاعات، حيث يكون للمنظومة الجديدة العديد من المزايا التي تسهم في راحة المواطنين.

منظومة القضاء الإلكتروني لمجلس الدولة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن منظومة القضاء الإلكتروني التي جرى الإعلان عنها من قبل مجلس الدولة بحضور عدد كبير من المستشارين:

- الافتتاح يأتي تزامنًا مع التحول الرقمي الذي تطبقه محاكم مجلس الدولة وتتوسع به

- يعمل علي ميكنة التقاضي على مستوى الجمهورية.

- يسهم في تحويل عملية التقاضي لتكون مميكنة.

- تسهم في تسهيل عدد من الخطوات على المتقاضين

- تسهم في سرعة الفصل فى القضايا و تحليل البيانات.

- يؤكد تنفيذ التقاضي بشكل يسير على المتقاضين.

- تساعد المكينة في تقريب العدالة الإدارية والتي هي جزء لا يتجزء من القضاء العادي.

- تسهم في تخفيف الأعباء علي الديوانات العامة للقضاء.