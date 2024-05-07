«الجيل»: العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد حياة أكثر من مليون شخص

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تشكل تهديدًا لحياة أكثر من مليون فلسطيني، يعتمدون على المعبر كشريان رئيسي لقطاع غزة، إذ يعتبر المعبر المنفذ الآمن لخروج المصابين والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

إنقاذ أرواح المدنيين في فلسطين

وحث رئيس حزب الجيل، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على القيام بمسؤولياتهم لإنقاذ أرواح المدنيين في فلسطين، وكبح جماح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشاد حزب الجيل ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان العدوان الإسرائيلي بأشد العبارات، ووافق على تحذيرات ونداءات المجتمع الدولي، مطالبًا بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.