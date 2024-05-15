كاف يهدد الأهلي والزمالك بغرامة نصف مليون دولار قبل نهائي أفريقيا | عاجل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل اجتماع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمسؤولي ناديي الأهلي والزمالك بشأن الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة بنهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم : «كاف هو المنوط بالتنظيم بنهائيين أفريقيا والكونفدرالية وبالتحديد في الدعوات الخاصة بالمقصورة الرئيسية لأن يبكون فيه دعوات من كاف لبعض الشخصيات تواجد سليمان وعبدالواحد السيد ومن الأهلي أمير توفيق ووليد العطار من اتحاد الكرة كاف قال أنا حقي 50 تذكرة و50% من تذاكر المقصورة».

الأهلي والزمالك يعترضان على طلبات كاف

وتابع : «الناديين اعترضوا أمير توفيق قال إن الأهلي بيطرح تذاكر موسمية وهذا سيسبب إحراج كبير لأن هناك أشخاص بالفعل لديها تذاكر الزمالك رفضوا تماما طلبات الكاف وكان فيه عصبية أحمد سليمان اعتذر وانسحب ومسؤولي كاف تقبلوا هذا الأمر لأن عبدالواحد السيد موجود ومنوط بالأمر ولكن مسؤولي كاف تفاجأو بأن هناك تسريبات حدثت من الجلسة ومعلومات خاطئة وهدد بتحويل الكلام ده للجنة الانضباط وغرامة نصف مليون دولار وفي الآخر كاف وافق على تخفيض طلباته بالحصول على 40 تذكرة فقط مقصورة و40% من المقصورة الأمامية بدلا من 50».