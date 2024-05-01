عاجل.. كاف يفاجئ حكم مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال

وضع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الكيني يتر واريرو كاماكو في قائمة مختصرة للمرشحين لادارة أحد نهائيين أفريقيا سواء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي أو نهائي بطولة الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة للوطن سبورت بأن اللجنة بدأت في هذا التوقيت وضع الحكام القائمة النهائية المرشحة لإدارة الـ٤ مباريات في نهائيين أفريقيا دوري الأبطال وبطولة الكونفدرالية وهناك 8 اسماء مرشحة لإدارة تلك المباريات مع عدم وجود أي حكم مصري ومغربي وتونسي بسبب الأربع أندية لتتجه البصلة نحو دول أخرى من بينها الجزائر وموريتانيا والسودان.

وكانت أنباء عديدة ذكرت بأن لجنة حكام كاف رآت بأن الحكم الكيني أخطأ في عدم احتساب هدف مازيمبي الكونغولي في مرمى النادي الأهلي والذي استعان فيه بالفار إلا أنه يعد أحد أهم حكام القارة السمراء وأصبح مرشحًا قويا للتواجد في إحدى المباريات الأربعة.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويخوض الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا في الذهاب يوم 18 فيما يخوض مباراة الإياب يوم 25.

موعد نهائي الكونفدرالية

فيما يخوض الزمالك نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان يوم 12 من الشهر المقبل فيما يخوض مباراة الإياب يوم 19 من نفس الشهر.