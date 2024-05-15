عاجل.. وفاة والد نجم الزمالك قبل أيام من نهائي الكونفدرالية

توفي والد سيد نيمار لاعب نادي الزمالك بعد صراع مع المرض وسوء حالته خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء وفاة والد سيد نيمار لاعب نادي الزمالك قبل أيام قليلة من خوض اللاعب إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأعلن عبدالله نيمار شقيق سيد نيمار عبرخاصية ستوري واتساب عن وفاة والده وكتب : والدي في ذمة الله.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب بأنه غادر إلى المغرب وهو متأثرًا بمعاناة والده من المرض خاصة وأنه تواجد في المستشفى خلال الأيام الماضية.

ولم يشارك سيد نيمار أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية وظل حبيس مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة ، حيث من المتوقع أن يتم استبعاده عن المواجهة المقبلة بسبب وفاة والده وعدم اعتماد جوزيه جوميز عليه في مباراة الذهاب.

أرقام سيد نيمار مع الزمالك

وخاض سيد عبدالله نيمار مع نادي الزمالك هذا الموسم 13 مباراة بواقع 7 مباريات في بطولة الدوري المصري و6 في بطولة الكونفدرالية ولم ينجح إلا في صناعة هدف وحيد ببطولة الكونفدرالية.