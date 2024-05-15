كتائب القسام تقصف مقر قيادة للاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، مساء أمس، عن قصفها مقر قيادة للعدو في محور «نتساريم» بقذائف هاون من العيار الثقيل.

مواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت «كتائب القسام» عبر صفحتها على تطبيق «تيليجرام» بمواجهتها للقوات الإسرائيلية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وقصف تجمعات الجيش الإسرائيلي بقذائف هاون.

وقامت كتائب القسام وسرايا القدس بتوجيه ضربتين بقذائف مضادة للدروع نحو دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا، بالقرب من مفترق شعفوط في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونشرت كتائب القسام مقاطع فيديو وصور، تظهر استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مناطق القتال شرق مدينة رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، إصابة عدد من جنوده بعد تأكيد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.