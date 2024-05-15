«لقاء الجمعة للأطفال» يواصل فعالياته في المساجد الكبرى الجمعة المقبل

أطلقت وزارة الأوقاف برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في المساجد الكبرى بالمديريات في 27 مسجدًا كل جمعة، بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها.

غرس القيم الدينية

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان، أنّ الفعاليات تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

ومن المقرر أن يشارك في الفعاليات عدد من المديريات، منها مديرية أوقاف الجيزة، ففي منطقة الهرم تعقد الفعالية بمسجد السلام، ويحاضر فيها الدكتور السيد مسعد السيد مدير المديرية، والشيخ سعيد عاشور عبدالصمد مدير الإدارة، والشيخ أحمد عزيز الدين محمد مفتش الإدارة، والشيخ رمضان حسن محمد حسن إمام المسجد، والواعظة منال عبدالوهاب أمين.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، يعقد اللقاء في محرم بك بمسجد الشهيد إبراهيم عبدالقادر حمدي العوايد، حيث يحاضر الشيخ سلامة محمود عبد الرازق مدير المديرية، والشيخ عبدالوهاب محمد دويدار مدير الإدارة، والشيخ محمود إسماعيل العطار مفتش الإدارة، والشيخ محمد ماهر جمعة إمام المسجد، والواعظة هلا السيد رمضان.