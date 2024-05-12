أسعار صكوك الأضاحي 2024.. وزارة الأوقاف تعلن طرق الشراء

أعلنت وزارة الأوقاف أسعار صكوك الأضاحي 2024، مع اقتراب عيد الأضحى للعام الهجري 1445، حيث تقوم الوزارة سنويا بتوزيع اللحوم على المحتاجين بجميع أنحاء الجمهورية.

أسعار صكوك الأضاحي 2024 بوزارة الأوقاف

وكشفت وزارة الأوقاف في منشور صادر عنها، أسعار صكوك الأضاحي 2024، حيث يختلف سعر الصك وفقا لنوع الأضحية، كالتالي:

- سعر صك الأضحية من البقري المستورد 6000 جنيه

- سعر صك الأضحية من اللحم البقري البلدي 8500 جنيه

طرق شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

وأشار منشور وزارة الأوقاف إلى أنه يمكن شراء صكوك الأضاحي عبر عدة طرق كالتالي:

- حساب وزارة الأوقاف في البنك المركزي رقم: 2 / 22222 / 450 /9

‏- حساب وزارة الأوقاف في بنك مصر رقم: 1400001009999999‏

- حساب وزارة الأوقاف في البنك الأهلي رقم: 0013070465285400014

- ‏حساب وزارة الأوقاف في البنك الزراعي المصري رقم: 919002000155711006

- حساب وزارة الأوقاف في ‏البريد المصري رقم: 0163600034039818

- الشراء عبر خدمة فوري.

- الدفع مباشرة لمندوب الوزارة بعد إرسال رسالة نصية عبر الرقم 01552563217.