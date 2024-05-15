945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات في 13 محافظة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة العمل توافر 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين من سن 21 حتى 40 عاما للعمل على وظائف التدريس والتمريض وغيرها من التخصصات في الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «أكاديمية ناس».

وكشفت وزارة العمل في بيان لها، عن تفاصيل الوظائف المتاحة برواتب مجزية يجري تحديدها خلال المقابلة الشخصية مع مسؤولي الأكاديمية وفق خبرة المتقدمين.

وظائف تدريس

ويتم توفير مجموعة من الوظائف للعمل بفروع الأكاديمية في «طوخ، دمنهور، ومدينة نصر، والشيخ زايد، أسيوط، السويس، الإسكندرية، والمنصورة، المنيا، دمياط، الوادي الجديد، قنا، طور سيناء».

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن للراغبين في الحصول على الفرص، والتقديم من خلال هذا الرابط أو من خلال الدخول إلى موقع الشركة من خلال هنا.

التخصصات المطلوبة هي:

45 مدرس شبكات

45 مدرس برمجة

45 مدرس اتصالات

45 مدرس كمبيوتر

45 مدرس عربي

45 مدرس لغة إنجليزية

45 مدرس فيزياء

45 مدرس رياضة

45 مدرس علوم

30 ممرضة

30 مسؤول دخول احترافي

خدمة اجتماعية

45 مدرس رسم هندسي

45 مدرس كهرباء

45 مدرس انتاج زراعي

45 مدرس إنتاج حيواني

45 مدرس أوتوكاد

45 مدرس كيمياء

45 مدرس تربية رياضية

45 مدرس اقتصاد

45 مدرس دراسات اجتماعية

45 مدرس تربية دينية مسيحية

30 مدرس لغة ألمانية.