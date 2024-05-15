10 معلومات عن الخط الثالث للمترو بعد تشغيل 5 محطات جديدة اليوم

شغلت وزارة النقل آخر 5 محطات بالخط الثالث للمترو، وهي محطة جامعة القاهرة وبولاق الدكرور وجامعة الدول العربية ووادي النيل والتوفيقية تجريبيا بالركاب صباح اليوم الأربعاء، لتعلن بذلك اكتمال المرحلة النهائية من توسعة الخط الثالث لمترو القاهرة، الذي أصبح قصة نجاح وفي أقل من ثلاث سنوات، أصبح الآن هو قلب القاهرة.

إشادة بمحطات مترو الأنفاق الجديدة

وأشاد ركاب المترو بتشغيل المحطات الجديدة، مؤكدين أنها توفر الوقت خاصة وأن بإمكانهم الآن استقلال المترو من محطة جامعة القاهرة إلى عدلي منصور مباشرة، موضحين أن المحطات الجديدة تقدم خدمات متميزة، فضلا عن تزويدها بأفضل الوسائل التكنولوجية كماكينات شراء التذاكر إلكترونيا ومكيفة بالكامل، فضلاً عن نظافتها ونظافة القطارات.

10 معلومات عن الخط الثالث للمترو

ونستعرض أبرز معلومات عن الخط الثالث للمترو وفقا لوزارة النقل:

- يخدم القاهرة من الشرق إلى الغرب.

- هو خط المترو الوحيد مع خط الركاب قطار العاصمة الذي يخدم العاصمة الجديدة.

- يخدم قلب القاهرة ووسط المدينة.

- يخدم أحياء ومناطق أخرى نابضة بالحياة مثل الزمالك والمهندسين.

- يخدم إمبابة المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم.

- يقل يوميا مليوني راكب.

- يستغرق زمن الرحلة من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور حوالي 50 دقيقة.

- المحطات مكيفة بالكامل ومزودة بماكينات TVM لشراء التذاكر.

- له تفريعتين من محطة الكيت كات الأولى إلى محطة روض الفرج والثانية إلى محطة مترو جامعة القاهرة.

- المحطات نفذت بأيدي مصرية خالصة وفق المعايير العالمية وتخدم ذوي الهمم وكبار السن.