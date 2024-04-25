مد مواعيد عمل الخط الثالث للمترو للتسهيل على جماهير الأهلي في مواجهة مازيمبي غدا

كثفت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، من الاستعدادات الخاصة بمباراة النادي الأهلي ضد مازيمبي، باستاد القاهرة الدولي غدا، مؤكدة أنه يمكن استقلال الخط والوصول إلى محطة الاستاد في أسرع وقت وبسهولة.

ودونت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «النادي الأهلي في مواجهة قوية شجّع النادي الأهلي في مباراته ضد مازيمبي غدًا باستاد القاهرة الدولي، اركب الخط الأخضر الثالث، واوصل محطة الاستاد في أسرع وقت، علشان تلحق الماتش، زودنا ساعة بليل لواحدة صباحا وهيتوفر قطار كل 5 دقايق علشان يوصلكم في أسرع وقت».

وأضافت الشركة في تدوينتها: «فريق خدمة العملاء بالمحطات مستعد لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث».