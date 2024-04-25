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التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو 

كتب:

كريم روماني
08:35 ص | الخميس 25 أبريل 2024
المحطات الجديدة

المحطات الجديدة

كشفت المهندسة إيمان خليل، مدير المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، عن التجهيزات النهائية لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، موضحة أنّ المحطات نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وستقدم خدمات تنقل متميزة لجمهور الركاب، خاصة وأنّ بعضها يتكامل مع مونوريل غرب النيل، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

أسماء المحطات الجديدة 

وقالت المهندسة إيمان خليل، في تقرير للهيئة القومية للأنفاق، إنّ المحطات الجديدة هي «جامعة القاهرة، ووادي النيل، وجامعة الدول العربية، وبولاق الدكرور، والتوفيقية»، موضحة أنّ المحطات مُجهزة بأحدث التقنيات الرقمية سواء في نُظم التشغيل أو المراقبة، فضلا عن تزويد كل محطة بماكينات إلكترونية لبيع التذاكر بجانب شبابيك التذاكر المتوفرة بها.

تشغيل المحطات قريبا

وأضافت مديرة المرحلة، أنّ الماكينات الإلكترونية تُسمى «TVM»، وتوفر التذاكر بمختلف فئاتها لجميع المحطات بشكل إلكتروني دون الوقوف أمام شبابيك التذاكر، وتقبل النقود الحديدية أو الورقية، وهي موجودة في بقية محطات الخط الثالث للمترو.

وأكدت المهندسة إيمان خليل، الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمحطات الجديدة سواء الإنشاءات أو الأعمال الميكانيكية أو الكهربائية، ومن المقرر تشغيل المحطات خلال الفترة القليلة المقبلة تجريبيا بالركاب، حيث تعمل المحطات حاليا دون ركاب.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.