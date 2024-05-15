فوائد مذهلة للبان الدكر.. فعال في علاج السعال ومنع جفاف الحلق

يساعد لبان الدكر على علاج التهابات الرئة، إذ يعمل على تخفيف أعراض السعال، لما به من فوائد عديدة على الجهاز التنفسي، لذلك نقدم لكم فوائده لعلاج الجهاز التنفسي وفوائده على الصحة.

فوائد اللبان الدكر للرئة

يعمل اللبان الدكر على علاج الرئتين وتخفيف الاحتقان لامتلاكه خصائص مضادة للعديد من مسببات أمراض الجهاز التنفسي، بحسب الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي الباطنة والأمراض الصدرية، فإنه فعال لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى مشاكل الرئة المصاحبة للسعال: «له فعالية كبيرة في المساعدة على تحطيم رواسب المخاط داخل الجهاز التنفسي وتقوية الحلق».

ووجدت الأبحاث أن تناول اللبان الدكر ثلاث مرات يوميا على مدار ستة أسابيع، له فعالية كبيرة في إزالة أي التهابات في الرئة، وعدد «إسماعيل»، خلال حديثه لـ«الوطن» فوائد اللبان الدكر على الرئة والجهاز التنفسي، تتمثل في التالي:

تناوله يساعد على تجنب جفاف الحلق.

له فعالية كبيرة في معالجة السعال.

تناوله مساوي لجرعة المضادات الحيوية.

يعمل على علاج الالتهاب الرئوي.

مادة الليكوترين التي توجد في اللبان الدكر تحافظ على عدم استجابات الرئة للحساسية والربو.

التخفيف من الأعراض المصاحبة لالتهاب الرئة، وذلك وفقًا لما أكدته مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية.

تساعد في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة.

هل لبان الدكر مفيد للجهاز التنفسي؟

يساعد اللبان الدكر في علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال الشديد، ووصف اللبان الدكر في الطب الصيني إنه يعمل على تخفيف ألم وتورم الرئة، وبحسب موقعي «مايو كلينك» و«medicalnewstoday»، المتخصصان في الشؤون الطبية، فإنه طرق يعمل على تقوية الرئتين، ومن الممكن تناوله مباشرةً أو عن طريق تحضير شاي الأعشاب بالبان الدكر، الذي يمكن تحضيره، وفقًا لموقع cbc سفرة، بالطريقة التالية: