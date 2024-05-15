تاريخ الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بذكرى النكبة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا حول ذكرى النكبة بعنوان «النكبة.. تاريخ مليء بالدم والمجازر في الآراضي الفلسطينية».

الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة

وأفاد التقرير: «يوم 15 من شهر مايو يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة التي استمرت أحداثها نحو سنتين من منتصف عام 1947 حتى منتصف عام 1949».

وأضاف: «فترة زمنية امتلأت بالرعب وسفك الدم والقتل التمثيل بالجثث، ذكرى تحطم فيها الوطن الفلسطيني وتشرد بها الشعب، وكان بمثابة الكابوس الكبير الذي حل على الفلسطينيين».

وتابع: «التقارير والأبحاث التي تحدثت عن النكبة أكدت أنّ كل الأهوال التي مرّ بها الشعب الفلسطيني في تلك الفترة كانت جزءا من مخطط مدروس من قيادات الحركة الصهيونية».

وواصل: «مخطط لتهيئة الساحة للإعلان عن نشأة دولة إسرائيل، في هذه الفترة دمر ما يقرب من 530 قرية فلسطينية مع السيطرة على أكثر من 700 قرية ومدينة وتهجير حوالي 800 ألف فلسطيني أي نصف السكان الفلسطينين بكل الوحشية والإرهاب المنظم مثل قتل الأطفال والنساء والشيوخ والاعتداء على السيدات الحوامل وإجهاضهن».