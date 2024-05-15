 مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الطبول بـ«الأعلى للثقافة» الأحد المقبل

يعقد الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ11 للمهرجان، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة، يوم الأحد 19 مايو الجاري، في تمام الساعة 4.30 عصرا.

موعد مهرجان الطبول

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح في تصريحات صحفية، أنه سيُعلن عن الدول والفرق المشاركة في المهرجان هذا العام وورش العمل التي تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 26 مايو حتى 1 يونيه، إضافة إلى تفاصيل حفلي الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة.