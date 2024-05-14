الرئيس الأمريكي «بايدن» يكشف عن نصيحة والدته في عيد الأم.. ماذا قال؟

الاحتفال بعيد الأم يختلف من دولة لأخرى، إذ تحتفل به الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو من كل عام، الجميع يستغل تلك المناسبة للتعبير عن مشاعرهم أو أهم النصائح التي يتذكرونها من والدتهم في هذا اليوم، وهو ما كشفه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

نصيحة من والدة لرئيس الأمريكي

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أحد اللقاءات التلفزيونية، هو متأثرًا بالحديث عن والدته في عيد الأم، قائلا: «كانت أمي تنظر إليَّ أحيانًا وتقول جو تذكر تُعرف بشجاعتك.. لكن خلاصك هو إخلاصك»، مشيرًا إلى أن والدته كانت دائمًا تحرص على تشجيعه وتقدم له النصائح.

وأشاد الرئيس جو بايدن بوالدته كثيرًا، وتمنى عيد أم سعيدًا للأمهات في كل مكان، كما تحدث عن الدور الذي تقوم به الأم في تربية الأطفال وجعلهم أشخاصا مؤثرين في المجتمع، ولذلك يجب تكريمها دائمًا وليس في عيد الأم فقط.

الاحتفال بعيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية

ويعد الاحتفال بـ«عيد الأم» من الاحتفالات التي ظهرت في القرن العشرين، وذلك تكريمًا لدورها في حياة أبنائها وتأثيرهن في مجتمعاتهن، وجاء الاحتفال بعيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية بشهر مايو، ولكن في تاريخ مختلف من كل عام، إذ يحتفل به الجميع في ثاني أحد من الشهر.