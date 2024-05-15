موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا

يطير فريق النادي الأهلي الى تونس اليوم، استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام المباراة السبت المقبل على ملعب مدينة رادس التونسية.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويتدرب الأهلي غدا وبعد غد على الملعب المقرر إقامة المباراة عليه قبل 48 ساعة من موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي، الذي تقام في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة السبت المقبل، وهو اللقاء الذي تنتظره جماهير النادي الأهلي ومحبي الكرة المصرية والعربية والإفريقية، حيث يسعى الأهلي للاحتفاظ باللقب وحصد البطولة رقم 12 في تاريخه من دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي والترجي التونسي

وعن معلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، وفق شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية الناقل الحصري للبطولة، فهو المصري علي محمد علي على القناة الصوتية الأولى، والتونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة السبت 25 مايو، مباراة الإياب بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.