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وزير التعليم يوجه بمنع الأسئلة المحيرة والمعقدة في امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب:

أميرة فكري
11:01 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديري المديريات التعليمية، بمراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، فضلا عن التدرج فى مستويات الأسئلة، والابتعاد عن التعقيد، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

الأسئلة واضحة وغير قابلة للتأويل

ووجه خلال اجتماعه مع مديري المديريات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2023/ 2024، بتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، وتوزيعها داخل اللجان بوقت مناسب قبل بدء الامتحان.

جاء ذلك جاء ذلك بحضور، خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وشادي زلطة، المتحدث الرسمي للوزارة.

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