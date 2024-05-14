«التعليم» تحذر طلاب الثانوية العامة من 5 أشياء بورقة الامتحان.. أبرزها علامة (x)

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تظليل رقم الجلوس بشكل صحيح، وفق ما هو مدون ببطاقة رقم الجلوس، ولا يكتفي الطالب بكتابة الرقم فقط دون تظليل، مؤكدة أن الطالب عليه تظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة في البابل شيت، ولن يعتد بأي تظليل خاطئ، لا نصف تظليل أو خطوط.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة: ممنوع تماما استخدام الكوريكتور في مسح أي إجابة، ويمكن للطالب كتابة علامة إكس على الإجابة التي يرغب في إلغائها، وتظليل دائرة أخرى.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من تظليل دائرتين في البابل شيت الخاص بامتحانات الثانوية العامة أو تجاهل وضع علامة إكس على أحد الإجابتين لأن ذلك يعني عدم حصول الطالب على درجة السؤال.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه غير مسموح لأي طالب بتجاوز المساحة المقررة للإجابة على أي سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه ممنوع الإجابة على ظهر ورقة الإجابة أو في بوكليت أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ولن يلتفت لأي إجابة في غير المكان المخصص لها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 بالمواد الأساسية، وذلك للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك وفقا لجدول الثانوية العامة المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ورقيا بنسبة 85% اختيار من متعدد، و15 أسئلة مقالية، مؤكدة أن الأسئلة ستكون واضحة محددة غير قابلة للتأويل.