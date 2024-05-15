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وزير التعليم: إعلان نتائج امتحانات النقل فور الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها

كتب:

أميرة فكري
10:46 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2023/ 2024.

إعلان نتائج امتحانات النقل 

وثمّن «حجازي» دور المديريات والإدارات التعليمية في ضبط سير امتحانات صفوف النقل الجارية حاليًا، كما استعرض خلال الاجتماع؛ الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العملية الامتحانية ومواجهة بعض الظواهر السلبية.

ووجه بإعلان نتائج امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية فور الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها مراجعة دقيقة.

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