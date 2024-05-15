تفاصيل طرح سيارات أجرة بتطبيق إلكتروني.. الرحلة تبدأ من 14 جنيها ومزودة بكاميرات مراقبة

بدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 10 سيارات كهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قرب تشغيل عدد كبير منها في القاهرة الكبرى، ضمن المرحلة الأولى لتشغيل السيارات لكهربائية والتي تشتمل على 145 سيارة كهربائية ستعمل تباعاً، ويتمّ حجزها من خلال التطبيق الإلكتروني الذي صمم لها خصيصا وهو تطبيق «نيو كابتل كاب».

وأعلنت وزارة النقل أنَّه قريباً سيتمّ مدّ العمل بهذه السيارات لخدمة القاهرة الكبرى وليس العاصمة الإدارية الجديدة فقط، مؤكّدة أنَّ السيارات لا تلغي دور القطاع الخاص ولكنها تأتي ضمن منافسة في تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، وإتاحة أكثر من فرصة للراكب ليختار بنفسه، مع طرحها بالأسعار المعقولة لخدمة الركاب.

سعر رحلة السيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة

من جانبه، كشف جورج مايكل المدير التنفيذي لشركة سيزر للنقل بالطاقة النظيفة، أنَّ سعر رحلة السيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة محدد بـ14 جنيهًا وأن سعر الكيلومتر 5 جنيهات، مؤكّداً أنَّ السيارات التي تم تشغيلها اليوم بالعاصمة الإدارية مزودة بكل وسائل الأمان العالية وبها كاميرات مراقبة، ولا تصدر أي أصوات أثناء تشغيلها وسيرها على الطريق.

خدمات متميزة للركاب

وأضاف المدير التنفيذي لشركة سيزر للنقل بالطاقة النظيفة في تصريحات لـ«الوطن» أن السيارات الكهربائية الجديدة بالعاصمة الإدارية توفر خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة التي لا تصدر أي انبعاثات ضارة بالبيئة، ويمكن شحنها بسهولة سواء من محطات الشحن أو من خلال الشحن في المنزل.

ونوه إلى أنَّ السيارات الكهربائية توفر حوالي ثلث التكلفة التي تتكلفها السيارات الأخرى التي تعمل بالبنزين، موضحاً أن الشحنة الواحدة تسير 600 كيلومتر، مؤكداً أن السيارات الكهربائية وسيلة نظيفة.