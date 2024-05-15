«الهجرة» تعلن تدشين تطبيق إلكتروني لأبناء مصر بالخارج وإنشاء صندوق للطوارئ

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع أعضاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وكشفت أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، موضحة أنَّه سيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف الذكية، وهو بمثابة وسيلة وآلية جديدة تساعد المصريين بالخارج على التواصل مع دولتهم، وتؤكد على اهتمام الدولة بتوفير احتياجاتهم.

ولفتت إلى أنَّ التطبيق سيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، بما في ذلك الخدمات المصرفية والأوراق الثبوتية، فضلا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شرائها لما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر والتراثية التي ستوفر المنصة إرسالها لهم في دولهم.

توفير البدائل الآمنة للهجرة

وأشارت إلى أن هناك ركائز ثابتة في استراتيجية الوزارة، من ضمنها مجابهة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أبناء مصر، بتوفير البدائل الآمنة للهجرة، وإعطاء أولوية قصوى لملف المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، باعتباره أمن قومي للدولة المصرية وأحد وأهم أولويات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصريين بالخارج هم قوى ناعمة حقيقية لمصر

وأكدت سها جندي أنَّ دور الوزارة لا يقتصر على دعم ورعاية المواطنين المصريين خارج البلاد فقط، بل يمتد إلى رعاية مصالحهم داخل مصر ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع عقب عودتهم إلى الوطن، موضحة أنه يتم التواصل مع المصريين باعتبارهم قوى ناعمة حقيقية لمصر هو هدف في حد ذاته، مشددة على أن الشباب هم قادة المستقبل، وأن هذا الشباب المتميز المتسلح بالعلم من شأنه أن يقود البلاد حيث تستحق.

توفير فرص عمل في الداخل والخارج

كما استعرضت وزيرة الهجرة ما تمّ تنفيذه من منجزات في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور الهامة كالتوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج.

ولفتت إلى أنَّه تمّ العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فور تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الهجرة بتنفيذها بالتعاون مع كل الجهات المعنية، في ختام النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019، ومنذ ذلك الحين سعت الوزارة للتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الملف المهم، من وزارات وهيئات حكومية، أو منظمات دولية ذات الشأن، حتى تتحقق الأهداف المرجوة والمكلفة بها وزارة الهجرة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة عملت على تنفيذ تلك المبادرة في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هم الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بوعي كبير وإدراك واسع لكافة جوانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تجذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة لدى بعض القرى المصرية، وحل غير آمن أو شرعي أمام الشباب المصري الراغب في الهجرة للخارج، وكان من الضروري العمل على عدد من المحاور الهامة للتصدي لهذه الظاهرة من مختلف الجوانب، فرغم أهمية التوعية والإرشاد بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كان لابد العمل أيضا على توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، ومساعدته على إيجاد فرص عمل مناسبة بالداخل أو الخارج.

وكشفت وزيرة الهجرة عن البرامج التي تم تنفيذها في محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة خلال الفترة من 2021 الي 2024، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين من أهل بني سويف، بالتعاون مع جمعية شباب الخير، بلغ 315 مستفيدا.

وأوضحت أنَّه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم تنفيذ 10 حملات لطرق الأبواب خلال عام 2023-2024 بمشاركة 50 رائدة ومتطوعة لكل حملة بمعدل 1275 زيارة يوميا، وأمسيات مسائية قدمت أنشطتها لـ12 ألف شخص بالقرى، فضلا عن تدريب 570 سيدة وتجهيز 3 آلاف و480 وجبة بقرى حياة كريمة ضمن مشروع مطبخ المصرية، كما تنفيذ 27 تدريب ريادة الأعمال، بإجمالي مستهدف 672 سيدة داخل قرى المراكز السابقة يتناول التدريب كيفية عمل مشروعات صغيرة وإعداد دراسة الجدوى، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ 51 تدريبًا تثقيفيًا ماليًا استهدف 1785 سيدة بقرى مراكب النجاة وحياة كريمة، مع تنفيذ ندوة تثقيف صحي ومحاضرات رفع وعي بيئي بالمدارس.

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أنَّه من ضمن المنجزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة به، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدا لإطلاقه.