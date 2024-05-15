مواعيد قطارات التالجو للإسكندرية في العطلات.. «لو هتسافر تصيف»

توفر هيئة السكك الحديد، قطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، تيسيرًا على المواطنين الذين يريدون السفر في أوقات مختلفة على مدار اليوم، إضافة إلى مواعيد مخصصة أيام العطلات والإجازات.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد قطارات التالجو أيام العطلات والإجازات على خط القاهرة إسكندرية والعكس.

مواعيد قطار تالجو في العطلات

ينطلق القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحا، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

ينطلق القطار رقم 2023 الساعة 2 مساءً من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

وينطلق قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة

قطار 2022 ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 9 صباحا أيام الجمعة والعطلات.

ينطلق القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 مساءً ويصل 4.30 مساء.

قطار رقم 2026 موعد انطلاقه من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

أسعار قطار تالجو

وتصل أسعار قطار التالجو على خط إسكندرية القاهرة، الدرجة الأولى إلى 225 جنيها والدرجة الثانية 150 جنيها.