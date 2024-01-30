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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«السكة الحديد» تعلن مواعيد قطارات التالجو اليوم

كتب:

كريم روماني
03:07 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد قطارات التالجو الفاخرة، مشيرة إلى أن قطار رقم 2022 يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحا، ويصل إلى سيدي جابر الساعة 7:20 صباحا، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:35 صباحاً، أما قطار رقم 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 2:00 مساءً، ويصل إلى سيدي جابر الساعة 4:33 مساءً، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

مواعيد القطارات 

ويتحرك قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 مساءً، ويصل إلى سيدي جابر الساعة 2:17 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً، كما يتحرك قطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحاً، ويصل إلى سيدي جابر الساعة 1:33 صباحاً، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 1:30 صباحاً، ويتحرك قطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل إلى سيدي جابر الساعة 7:05 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

أما قطار رقم 2027 يتحرك من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى سيدي جابر الساعة 9:23 مساءً، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً، كما يتحرك قطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى الجيزة الساعة 7:25 مساءً، ويصل إلى أسيوط الساعة 11:45 مساءً، ويصل إلى سوهاج الساعة 1:00 صباحا، ويصل إلى قنا الساعة 2:45 صباحا، ويصل إلى الأقصر الساعة 3:45 صباحاً، ويصل إلى إدفو الساعة 5:08 صباحاً، ثم يصل إلى كوم إمبو الساعة 6:00 صباحاً، ويصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباحاً.

قطار رقم 2031

يتحرك قطار رقم 2031 من أسوان الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى كوم إمبو الساعة 7:42 مساءً، ويصل إلى إدفو الساعة 8:31 مساءً، ويصل إلى الأقصر الساعة 1:00 مساءً، ويصل إلى قنا الساعة 1:50 مساءً، ويصل إلى سوهاج الساعة 00:45 صباحا، ويصل إلى أسيوط الساعة 2:10 صباحاً، ويصل إلى الجيزة الساعة 6:30 صباحاً، ويصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحا.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.