في ذكرى النكبة.. أستاذ تاريخ يوضح أسباب هزيمة العرب في حرب 1948

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر؛ إننا نحتفل اليوم، بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة النكبة من خلال إحياء ذكراها التي حدثت في عام 1948.

التصور العربي الخاطئ

وأضاف «شقرة» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ التصور العربي عند الجيش الإسرائيلي الذي اشتبك معه في عام 1948 كان خاطئا، ولم يدركوا أنهم سيواجهون قرابة 100 ألف فرد إسرائيلي مدربين منهم جنرالات حضروا الحرب العالمية الثانية، وحصلوا على خبرات عالية جداً بها.

الجيوش العربية دخلت حرب 1948 دون خطة

وتابع أنّ الجيوش العربية التي دخلت الحرب التي لا يتجاوز عدد أفرادها 14 ألفًا، إذ إنها دخلت دون خطة: «الوضع في العالم العربي في ذلك الوقت، كان عبارة عن دول واقعة في قبضة الاستعمار البريطاني، والغرب كان متآمرًا أيضًا من أجل زرع إسرائيل في قلب فلسطين، لذا فإن الجيوش العربية لم تكن مستعدة للدخول في حرب مجهولة دون دراسة العدو».

وأشار إلى أن التاريخ حكم على حكومة نتنياهو بأنها مُجرمة، تبيد الشعب الفلسطيني بشكل جماعي.