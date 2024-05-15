سلمى أبو ضيف تعلن خطبتها.. «مواصفات فتى الأحلام أتحققت»

فرحة كبيرة لمحبي الفنانة سلمى أبو ضيف، إذ أعلنت خطوبتها صباح اليوم، ونشرت صور لها مع خطيبها في إحدى الشوارع بين الأشجار، وبدت عليها علامات السعادة، وشارك الجمهور الصور احتفالًا بها، معجبين بإطلالتها البسيطة المتميز.

خطوبة سلمى أبو ضيف

على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، نشرت سلمى أبو ضيف صورًا لها بصحبة خطيبها، معلنه فرحتها مصاحبة لتعليق لها بخاتم الخطوبة، على أغنية زغروطة حلوة، وهو يدعى إدريس عبد العزيز، وشارك هو أيضًا فيديو وهو يقدم لها خاتم الخطوبة معلنًا فرحته بالقلوب معلقًا «مرحبًا بكِ في عائلتي»، لترد الأخرى: «زوجي».

إطلالة سلمى أبو ضيف

ظهرت سلمى أبو ضيف مرتدية فستان باللون الأبيض والجاكيت البني، الذي جاء بتصميم أنيق مع نقوشات بسيطة وأكمام طويلة، مع اعتمادها على تسريحة الشعر المحكم، المحكم من الأمام، ووضعها لمسات ناعمة وبسيطة من الماكياج تناسبت مع إطلالتها الجذابة، ما جعل الجميع ينجذب لحفل خطوبة سلمى أبو ضيف، وظهر خطيب سلمى أبو ضيف بجاكيت أسود وبنطلون جينز وتيشيرت أبيض.

فتى أحلام سلمى أبو ضيف

كانت قد تحدثت من قبل عن مواصفات فتى أحلامها، في إحدى اللقاءات السابقة، معبرة: «أكتر صفة بحبها الكرم، مفيش بنت بتحب الرجل البخيل، وبردو العصبي، وغير المتفاهم، أو مش طموح وكل الصفات دي بتبقى باينة من بداية العلاقة وواخدين بالنا منها».