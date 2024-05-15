«التصديري للصناعات الهندسية» يعد دراسة لتعظيم القيمة المضافة في الإنتاج

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، اجتماعا لعدد من الشركات العاملة في قطاع الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، لإعداد دراسة عن تعظيم القيمة المضافة في الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات الهندسية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان، أنّ دراسة تعظيم القيمة المضافة في القطاع الهندسي يتم تنفيذها بالشراكة بين المجلس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتحالف المكون من شركة كيمونكس مصر وشركة كيمونكس الدولية المتخصصين في مجالات الاستشارات الهندسية واستشارات إدارة الأعمال.

وأوضحت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنّ الاجتماع ناقش عددا من التحديات المختلفة التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين قدراتهم على المنافسة والارتقاء بقدرات العمالة.

وتابعت أنّ الاجتماع ناقش بعض التدخلات المقترحة لتخطي هذه التحديات من أجل تعظيم القيمة المضافة المحلية في المنتجات والصناعات الوطنية بالقطاع الهندسي على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أنّ تعظيم القيمة المضافة في التصنيع أحد أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس بصورة منتظمة ويتعاون في هذا الإطار مع الجهات المعنية.