مزايا جديدة في تاكسي العاصمة الإدارية.. واي فاي مفتوح ووسائل أمان عالية

كشف اللواء صبري عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة أكتا التابعة لوزارة النقل، عن مزايا جديدة للسيارات الكهربائية التي تقرر تشغيلها تجريبيا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنّها مزودة بخدمة إنترنت مفتوح Wi Fi يمكن للراكب استخدامه أثناء استقلال السيارة، فضلا عن كونها صديقة للبيئة وبالتالي تحسن الجو العام بالعاصمة.

وأضاف اللواء صبري عبداللطيف لـ«الوطن»، أنّ السيارة الكهربائية مجهزة بجميع الإمكانات ووسائل الأمان العالية، وتسير نحو 600 كيلومتر، لافتا إلى أنّ قائدي السيارات مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب.

وعن الأماكن التي تخدمها السيارة الكهربائية، أكد اللواء صبري عبداللطيف، أنّها تخدم الحي الحكومي كاملا وجميع معالم العاصمة الإدارية، ومنها على سبيل المثال مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية الميلاد، ومدينة الفنون والثقافة، فضلا عن المدارس الدولية الموجودة بالعاصمة والأحياء السكنية.

ونوه بأنّه يمكن شحن السيارات بطريقتين، شحن سريع أو بطئ من خلال محطات الشحن الموجودة بالعاصمة، مشيرا إلى أنّ العاصمة الإدارية تتميز بـ4 وسائل نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، كالقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والأتوبيس الكهربائي والسيارات الكهربائية.