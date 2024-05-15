«القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من أمام معبر رفح، إن الصورة تبدو في هذه الأجواء هادئة إلى حد بعيد في الساعات الماضية، والآن يقطع صوت هذا الهدوء، صوت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تحوم فوق مدينة رفح الفلسطينية، وهذا المشهد لم يدم كثيرًا.

استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي

وأضاف أنه بعد دقائق قد يكون هناك قصفا آخر، استمرارًا للقصف المدفعي الذي كان في الليلة الماضية وحتى قبل قليل، مشيرًا إلى أن القصف المدفعي استهدف مناطق شرقي مدينة رفح الفلسطينية طيلة الليلة الماضية، وحتى ساعات الصباح الأولى، وقبل قليل.

وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل في هذه المناطق وأيضًا في مناطق بقلب مدينة رفح الفلسطينية، وهناك قصف مدفعي عبر الآليات والدبابات الإسرائيلية، وفصائل المقاومة الفلسطينية التي ردت على هذا التوغل بعمليات نوعية في مختلف مناطق مدينة رفح الفلسطينية جراء هذا العدوان الإسرائيلي، وهذا القصف على المربعات السكنية، واستهداف البنايات الخاصة بالمدنيين».

وأكمل: «هذا التوغل الإسرائيلي الذي زعم أنها عملية محدودة للغاية، ولكن على الأرض، فإن الصورة مغايرة تمامًا لما أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي».