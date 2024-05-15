الجمهور يتفاعل مع صور خطوبة مينا مسعود والهندية إميلي شاه.. «شكلها أكبر منك»

فاجأ الممثل العالمي مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين، متابعيه خلال الساعات الماضية، بإعلان خطوبته على الممثلة الهندية إميلي شاه، بعد أن نشرت مجلة «hello» العالمية صور حصرية من جلسة التصوير الخاصة بخطوبتهما.

بعد الكشف عن تفاصيل ارتباط الثنائي، من خلال تصريحاتهما للمجلة، إذ كشفا أنهما التقيا عبر تطبيق خاص «ملتقى اجتماعي للنخبة»، وأرادت الممثلة الهندية في البداية أن يصبحا صديقين، قبل أن تتطور العلاقة بينهما ليقررا الارتباط الرسمي.

ما سن الممثلة الهندية إميلي شاه خطيبة مينا مسعود؟

بعد دقائق من نشر صور مينا مسعود وخطيبته الممثلة الهندية إميلي شاه، انهالت التعليقات بشأن الأخيرة، حيث أكد العديد أنها تبدو أكبر منه في العمر، حيث كتب أحد المتابعين: «شكلها أكبر منك بكتير»، بينما علق آخر: «ألف مبروك ولا أقصد شئ ولكنها تبدو أكبر منك بكثير»، فيما ردت متابعة أخرى: «بغض النظر عن أن شكلها أكبر منك بس ربنا يوفقكوا».

خطوبة مينا مسعود من الممثلة الهندية إميلي شاه

ورغم التعليقات التي تستفسر عن عمر الممثلة الهندية والتي وصفتها بأنها تبدو أكبر من خطيبها مينا مسعود، إلا أنها في الواقع تبلغ من العمر 29 عاما، أي أنها أصغر من مينا مسعود بـ3 سنوات إذ أنه لم يُكمل عامه الـ33.

وتعد الممثلة الهندية إميلي شاه من مواليد 4 ديسمبر 1994 بينما مينا مسعود مواليد 17 سبتمبر 1991.

وعبر مينا مسعود عن سعادته بخطوبته من إميلي شاه، حيث كتب عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي عبر «انستجرام»: «نريد أن نخبركم أننا أتممنا خطوبتنا».

إميلي شاه هي ممثلة هندية أمريكية، كما حصلت على لقب ملكة جمال نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014.